IFB-Praxistag Erfolgreiche Premiere in Salzburg

Bauwerksabdichtung Von: Redaktion Dach Wand

Am 24. Jänner fand in Salzburg der erste IFB-Praxistag für Bauwerksabdichter*innen statt – mit durchwegs positivem Feedback der rund 70 Teilnehmer*innen, die verschiedene, teilweise neuartige, Arbeitsabläufe an sechs Modellen probierten und diskutierten.