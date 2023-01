Bauwerksabdichtung IFB-Symposium 2023

Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung Von: Redaktion Dach Wand

Das diesjährige IFB-Symposium findet am 21. April in der Bauakademie Übelbach in der Steiermark statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.