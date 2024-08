Im Herbst ist Messezeit

ALUMINIUM

Die Weltleitmesse der Aluminiumindustrie findet vom 08. bis 10. Oktober am Messegelände Düsseldorf. Im Fokus stehen Lösungen für Automobilbau, Maschinenbau, Bau-und Konstruktionswesen, Luftund Raumfahrt, Elektronik und Verpackung. Als wichtigste Plattform der Branche bringt sie Aluminiumproduzenten, Verarbeiter, Endverbraucher und Technologielieferanten entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus mehr als 100 Ländern zusammen.

Zum ersten Mal werden „Women With Metal - the Aluminium Awards“ vergeben. Die Awards sollen dazu beitragen, Gleichberechtigung und Vielfalt in der Aluminiumindustrie zu fördern, besondere Leistungen von Frauen zu würdigen und ihre Position in der Branche zu stärken.

Yasmin Ouiriemmi, Projektleiterin der Fachmesse, erklärt, wie die Idee zu den Awards zustande kam: „Ich habe diverse Schnittpunkte mit der Branche, somit weiß ich um die Klischees rund um Frauen in der Industrie und wie schwer es ist dort Fuß zu fassen. Von daher ist es mir auch ein persönliches Anliegen mehr Sichtbarkeit für die Thematik zu schaffen und die Frauen entsprechend zu würdigen und zu unterstützen. Vor allem ist der Zusammenhalt in der Aluminiumindustrie gerade sehr wichtig und jeder kann etwas für die Industrie tun und diese voranbringen.“ Über eine langjährige Partnerin war man auf die Women With Metal Konferenz aufmerksam geworden und trat mit der Gründerin in Kontakt. So kam die Idee zustande, den Awards auf der Aluminium-Messe eine große Bühne zu bieten. Und als diese Plattform sei man gleichzeitig auch ein Vorbild und trage eine gewisse Verantwortung.