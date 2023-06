Die Bauwirtschaft befindet sich im Wandel. Sie ist Teil eines kontinuierlichen Innovationsprozesses, in dem der ökologische Aspekt einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Namhafte Referent*innen liefern in ihren Vorträgen spannende Inputs dazu, in welche Richtung sich die Baubranche in Zukunft bewegen wird, welche Herausforderungen auf uns zukommen und welchen Einfluss wir darauf nehmen können.

WANN: Do, 21. September 2023, 9.00-18.00 Uhr

WO: FH Campus Wien - Favoritenstraße 222, Audimax F.E.01

Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem:

Rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Neue Anforderungen an die Planung durch den Klimawandel

Ökologisierung durch Initiativen in der F&E

Innovationen in Bauprozessen

Weitere Information und den Link zur Anmeldung finden Sie hier