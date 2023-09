Der Branchentreff, in dessen Rahmen namhafte Maschinen- und Werkzeughersteller ihre Neuheiten und Trends für die Holzbearbeitung präsentieren, geht heuer am 11. und 12. Oktober bei den teilnehmenden Betrieben quer durch Oberösterreich über die Bühne. Werkzeughersteller Leitz ist als Partner an allen Standorten präsent und lädt zudem in das eigene Werk nach Riedau ein. An beiden Tagen finden von 9 bis 16 Uhr an verschiedenen Stationen Live-Vorführungen statt. Besucher*innen können so erleben, wie Leitz Werkzeuglösungen Qualität, Effizienz, Produktivität und Flexibilität vereint und sich so auch individuelle Kund*innenwünsche wirtschaftlich umsetzen lassen. Zugleich besteht die Möglichkeit, ihm Rahmen von Produktionsrundgängen einen informativer Blick hinter die Kulissen zu werfen.