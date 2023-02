In Kooperation mit dem Kunsthaus Graz, Plamen Dejanoff, Heritage Project

Leitung: Schmiedemeister Siegfried Steiner und Hannes Weissenbach

Inhalte: Instandsetzung von Gitterwerken, Befundung, Schadensbilder, Reinigung, Reparatur, Ergänzung und Rekonstruktion nach Bestand, traditionelle Schmiede- und Ziseliertechniken, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung, Umsetzung von Musterflächen.

Zielgruppe: Schmied*innen, Schlosser*innen und Restaurator*innen für Metall, Planer*innen

Detailprogramm & Konzept (PDF-Download)

Anmeldung per E-Mail (Anmeldeformular) oder auf dem Postweg. Auf Wunsch gibt es eine Liste der umliegenden Pensionen, auch stehen in der Kartause Mauerbach einige Nächtigungszimmer in den ehemaligen Mönchszellen zur Verfügung. [gr]

