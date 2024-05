Internationale Konferenz zur Gebäudehülle der Zukunft

Die Advanced Building Skins Conference & Expo findet seit 15 Jahren statt und hat sich zum führenden Event beim Thema Gebäudehülle in Europa entwickelt. Die zweitägige Konferenz in Bern (CH) vereint hochkarätige Präsentationen mit Networking. Das Zielpublikum sind Planer*innen, Architekt*innen, Verarbeiter*innen sowie Industrievertreter*innen aus der Baubranche. Die Vorträge werden in englischer Sprache gehalten.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr unter anderem folgende Themen:

Glas für nachhaltige Gebäude

Beschattung und energetische Performance

Grünes BIM: Planung grüner Fassaden

Brandschutz von Fassaden

Integration von Photovoltaik in die Gebäudehülle

Parametrisches Design und digitale Fertigung

Neue Arten von Beton für die Gebäudehülle

Serielles Sanieren mit vorgefertigten Fassaden

Die Teilnahmegebühr beträgt 680 Euro und beinhaltet das Mittagessen und die Konferenzdokumentation mit den Manuskripten der Referenten. Frühbucher, die sich bis zum 30. Juni 2024 anmelden, erhalten einen Rabatt von 15 Prozent.

Detailliertes Programm und Anmeldung: abs.green

(bt)