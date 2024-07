Keine Angst vor der KI

Ziel des dreitätigen Bootcamps zum Thema AI (Artifical Intelligence/Künstliche Intelligenz) und Möbeldesign ist es, in Gruppen aus Tischler*innen und Designer*innen einen Umsetzungsplan für ein Möbelstück zu erstellen. Dieses wird im Anschluss an die Veranstaltung, die im Last Space by Schachermayer in Linz stattfindet, gefertigt und auf der Messe Möbel Austria/Küchenwohntrends 2025 ausgestellt.