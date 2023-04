Klimafreundliche Vorzeigegebäude aus allen Gebäudekategorien

Ob Wohnanlagen oder öffentliche Gebäude wie Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Kasernen für das Bundesheer: Alle ausgezeichneten Gebäude erfüllen die anspruchsvollen Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards. An vier Bauprojekte wurde die klimaaktiv Plakette in Gold verliehen. Dazu zählen der Wohnbau Smart City Mitte in Graz mit zwei Einzelobjekten, die Volksschule Semriach, die Von der Groeben Kaserne in Feldbach und das Bio-Institut der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein. Sie entsprechen den höchsten Anforderungen in Sachen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Komfort und Luftqualität. Die klimaaktiv Plakette in Silber erhielt die Erweiterung des Kindergartens in St. Veit. Bronze ging an das Pflegeheim Köflach, das Pflegeheim Schwarzau, das Pflegeheim Tillmitsch, den Wohnbau Andreas-Hofer-Straße 6 in Graz-Eggenberg sowie den Wohnbau Straßgangerstraße 402 in Pirka.