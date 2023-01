Kunst für's schmale Börserl

Kunst für jedermann

Das Angebot reicht von Zeichnungen über Aquarelle, Acryl- und Ölgemälde bis hin zu Kleinplastiken. Zu kaufen sind die Werke ab 69 Euro. Der Kunstsupermarkt will damit eine echte Alternative zum traditionellen Kunsthandel darstellen. Es werden ausschließlich Originalkunstwerke gezeigt, die aus der Hand von 100 nationalen und internationalen Künstler*innen stammen. Darunter zu finden sind ebenso junge Talente wie etablierte Kunstschaffende. Besonderes Highlight des Marktes ist die flächendeckende Anbringung der Werke an den Wänden. Diese soll mehr an Wohnungen von Sammlerinnen und Sammlern erinnern als an einen Schau- oder Verkaufsraum. Kundinnen und Kunden können sich ihre Favoriten an den Wänden aussuchen oder eine Auswahl an den Künstlerkisten treffen, sich diese dann sofort vom Kunstsupermarkt-Team rahmen lassen und mit nach Hause nehmen. Doch auch online ist der Kunstsupermarkt mittlerweile zu finden. Hier können die diversen Standorte, die unterschiedlichen Sparten und Künstler näher begutachtet werden. [yr]