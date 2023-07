Philipp Gattinger ist bester Nachwuchs-Spengler

Ihre fachlichen Fähigkeiten stellten am nächsten Tag die jungen Nachwuchs-Spengler bei der Eindeckung eines Kamin-Modells mit Prefalz unter Beweis. "Besonders bewertet wurden von den Juroren die Kriterien Falzen, Löten, Runden, Maßhaltigkeit, Sauberkeit und optischer Gesamteindruck", verrät Wilhelm Strasser.

Philipp Gattinger aus Gallspach, der seine Lehre bei der Hatzmann Gesellschaft mbH in Hofkirchen an der Trattnach absolviert, holte dabei die meisten Punkte und den Sieg beim spannenden Landeslehrlingswettbewerb der Spengler 2023. Zweiter wurde Raffael Gasselseder aus Bad Ischl (Herwig Besendorfer GmbH, Bad Goisern) vor Jakob Humer aus Neukirchen am Walde (Meißl Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., Peuerbach.

(bt)