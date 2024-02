Die Landesinnung der Tischler und Holzgestalter sowie proHolz Tirol forcieren gemeinsam mit den Fachberufsschulen das Thema Gestaltung und Design in der Tischlerausbildung. Hierzu wurde der Gestaltungspreis für Gesellenstücke des Tischlerhandwerks ins Leben gerufen, der heuer bereits zum fünften Mal vergeben wird – und damit sein erstes kleines Jubiläum feiert. Die ausgewählten Lehrabschlusstücke junger Tirolerinnen und Tiroler werden vom 5. bis zum 21. März in der Hypo Tirol Bank in Innsbruck ausgestellt. Die Schlussveranstaltung inklusive Preisverleihung an die besten, von einer Fachjury gekürten Stücke, findet am Mittwoch, dem 13. März 2024 um 10 Uhr statt.