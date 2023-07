Leyrer + Graf feiert Graf Beton

Bild oben: v.l.n.r.: Pater Georg Kaps, Martin Müllauer (Abteilungsleiter Leyrer + Graf Tiefbau Gmünd, BM Franz Graf (Gesellschafter), Helga Rosenmayer (Bürgermeisterin Gmünd), BM Dipl.-Ing. Stefan Graf (CEO Leyrer + Graf), BM Ing. Clemens Anderl (Leiter Betonwerk), Ing. Othmar Zimmel (Geschäftsfeldleiter Tiefbau), Mag. Ing. Christian Pehofer (Bezirkshauptmann Gmünd)

Ein Hauch von Nostalgie wehte durch das Industriegelände in Gmünd, als Leyrer + Graf seinen Pioniergeist mit einem Goldenen Jubiläum feierte. Graf Beton, die Marke unter der das Unternehmen seit 50 Jahren hochwertigen Beton produziert, stand im Mittelpunkt dieses denkwürdigen Anlasses. Die Feierlichkeiten lockten eine Vielzahl von Gästen an, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und langjährige Geschäftspartner, die alle Zeugen dieses bemerkenswerten Meilensteins wurden.

Die Entscheidung des Unternehmens vor einem halben Jahrhundert, ein eigenes Betonwerk zu errichten, war ein revolutionärer Schritt, der die Grundlage für seine derzeitige Standfestigkeit bildete. 1973 baute Leyrer + Graf seinen ersten Mischturm in Gmünd, an der Stelle einer aufgelassenen Sandgrube, die ein beeindruckendes Gebiet von 7,3 Hektar umfasste. Damit begann eine neue Ära in der Geschichte des Unternehmens.