Ligna 2023: Transformation der Holzbearbeitung

Spannende Zusatzformate der Ligna

Die sogenannte Ligna.Stage präsentiert dem Live-Publikum in Halle 12 ein abwechslungsreiches Forumsprogramm an lösungs- und anwenderorientierten Vorträgen und Podiumsdiskussionen entlang der Messe-Fokusthemen sowie Recruiting und Nachhaltigkeit. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, stehen die unterschiedlichen Programmpunkte auch auf der Webseite als Stream live und on demand zur Verfügung. Besucher können sich zudem wieder auf die Guided Tours freuen – dieses Jahr im hybriden Format. Zu verschiedenen Themenkomplexen bieten die Touren einen passgenauen Überblick. In Gruppen von bis zu 25 Teilnehmern werden Interessierte gezielt zu ausgewählten Ausstellern geführt und bekommen direkt am Stand exklusive Präsentationen und Live-Demonstrationen. Wie das Programm der Ligna.Stage stehen die Hybrid Guided Tours im Stream auf Englisch und Deutsch live und on demand auf der Webseite zur Verfügung. „Mit dem Streaming unserer Zusatzformate möchten wir die Ligna und die relevanten Branchenentwicklungen auch denen zugängig machen, die nicht vor Ort dabei sein können“, so Stephanie Wagner, Projektleitung Ligna. „Ort- und zeitunabhängig können wir die Strahlkraft der Ligna so auch weit über den Veranstaltungszeitraum hinaus verlängern.“