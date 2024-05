Am Samstag, dem 8. Juni 2024 findet der jährliche Landeslehrlingswettbewerb der Tiroler Tischler*innen in der Fachberufsschule für Holztechnik in Absam statt. Die Veranstalter erwarten sich rund 50 Teilnehmer*innen, die in allen Lehrjahren im Wettstreit um die begehrten Stockerlplätze antreten. Besucher*innen sind eingeladen, sich den Wettbewerb vor Ort live anzusehen. Zudem kann diese Gelegenheit auch zur Besichtigung der Berufsschule genützt werden. Die jeweiligen Gewinner*innen werden Tirol beim Bundeslehrlingswettbewerb vertreten, der am 21. und 22. Juli in Salzburg stattfindet. (gh)