Mawev Show 2024

„Auf anderen Messen heißt es: ‚Nur anschauen, nicht anfassen.‘ Bei uns nicht. Bei uns müssen die Dinger das tun, wofür sie da sind.“ Armin Egger, Vorstand der Messe Congress Graz (MCG) fasste das Besondere an der Mawev Show bei der Eröffnung in launigen Worten zusammen. Vom 10. bis 13. April 2024 gab es auf der Messe des österreichischen Baumaschinenverbands Mawev wieder mehr als 1.000 Baumaschinen aller Art und Größen zu sehen, anzufassen und zu fahren. Es wurde geschaufelt, gebaggert und gewalzt. Was das Zeug hielt.

Knapp 20.000 baumaschinenaffine Damen und Herren besuchten während der viertägigen Veranstaltung das Ausstellungsgelände in St. Pölten und nutzten die Gelegenheit, sich über die neuesten Innovationen und Trends im Angebot der Hersteller zu informieren. Bei den rund 200 Ausstellern war alles vertreten, was in der Branche Rang und Namen hat – von A wie Ascendum über H wie HKL, K wie Kuhn und L wie Liebherr bis zu W wie Wacker Neuson und Z wie Zeppelin. Mawev-Geschäftsführer Otto Singer zeigte sich ebenfalls begeistert von der „aufregendsten Großbaustelle“ Österreichs: „Die Mawev Show zeigt eindrücklich, dass das Internet das persönliche Gespräch nicht ersetzen kann.“