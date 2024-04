Ausstellerstimmen

Dominik Dam, Leiter Neumaschinen & Produktmanagement Zeppelin Österreich: „Mich freut es ganz besonders, dass wir heuer nach 6 Jahren Pause wieder auf der MAWEV ausstellen dürfen. Wir sind heute am Freitag begeistert von dem Zulauf. Wir hatten die vergangenen 2 Tage schon irrsinnig tolle Kundengespräche und freuen uns auf noch mehr neue Kunden, denen wir unsere neuen Technologien zeigen dürfen. Wir stellen hier am Stand eine funkferngesteuerte Maschine aus, die quasi ohne Fahrer in der Kabine eingesetzt wird. Am Gelände gibt es weiters auch Umschlagbagger, die wir ausstellen. Wir freuen uns auf den kommenden Tag, den letzten Tag, sind irrsinnig motiviert, um weitere Gespräche zu führen und sind schon voller Vorfreude auf die nächste Mawev in 3 Jahren.“

Jürgen Bernreiter, Verkaufsdirektor Österreich Containex: „Wir freuen uns sehr auf der Mawev-Show 2024 dabei zu sein. Wir erwarten am heutigen Tag sehr viele Großkunden und es ist eine gute Gelegenheit zum Netzwerken. Morgen erwarten wir einen großen Publikumsandrang und wir werden die Marke Containex weiter pushen. Da die heurige Mawev-Show sehr gut besucht ist, gehen wir davon aus, dass wir auch bei der nächsten dabei sind. Es ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit, mit den Partnern und Kunden zu netzwerken.“

Stefan Kuhn, Unternehmensgründer & Geschäftsführer Kuhn: „Wir vertreiben Komatsu und hauptsächlich Palfinger Produkte und es ist ganz toll, dass es die Mawev-Show wieder gibt. Wir treffen sehr viele Kunden und es ist einfach ein sehr tolles Event. In drei Jahren wird die Mawev wieder stattfinden und wir freuen uns auch dann wieder dabei zu sein.“

Thomas Schmitz, Geschäftsführer Ascendum Gruppe Österreich: „Wir freuen uns nach 6 Jahren hier in St. Pölten auf der Mawev zu sein. Wir glauben hier entsprechende Kontakte knüpfen zu können für die Zukunft. Unsere Idee war „alles unter ein Dach“, daher auch das Zelt. In diesem Zelt sind alle unsere Partner vertreten: Volvo, Epiroc und viele mehr. Wir haben Spezialmaschinen, mit denen wir eben hier unsere Kunden ansprechen wollen, in dem Sinne das Ganze als Show und Demonstration der Zukunft laufen zu lassen. Unsere Erwartungen von der Messe sind bis jetzt weit

übertroffen worden. Die Kunden haben den gestrigen Abend nicht nur als Kundenevent genutzt, sondern auch für viele positive Anfragen gesorgt und es sind auch schon viele Geschäfte getätigt worden – sogar unerwartete Geschäfte, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Von daher, absolute Zufriedenheit. Die Stimmung ist hervorragend und bei uns war vom ersten Tag an schon die Hütte voll.“

Längle Jürgen, Anteilseigner infra-metrix: „Wir freuen uns wieder auf der Mawev zu sein nach so einer langen Zeit. Das Wetter ist schön, die Besucherströme passen und die Messe ist auch wesentlich größer geworden mittlerweile – auch mit namhaften Lieferanten und Herstellern. Einfach

schön und kommt her.“

Michael Winkelbauer, Geschäftsführer Winkelbauer GmbH: „Wir sind in Österreich einer der größten Baumaschinenausstatter. Ich glaube wenige Maschinen laufen ohne unsere Ausrüstungen. Ich freue mich, dass wir endlich nach all den Jahren wieder persönlichen Kundenkontakt auf einer Messe haben können – da ist die Mawev-Show natürlich eine optimale Bühne. Der Besuch hätte am Mittwoch ein bisschen besser sein können aber heute haben wir einen blendenden Tag. Mit den Kunden haben wir sehr gute Gespräche und es ist eine sehr hohe Qualität an Kunden. Für morgen erwarten wir uns durchaus noch einige Firmen, die mit ihren Fahrern kommen - sicher auch ein bisschen Familienausflug, aber schließlich sind das die Meinungsbildner der Zukunft und wir freuen uns auf ihren Besuch.“

Marcel Schoch, Geschäftsführer HS Schoch Gruppe: „Wir sind vertreten in Österreich in Amstetten und in Deutschland. Wir sind zum zweiten Mal dieses Jahr auf der Mawev. Das erste Mal 2018 war der Beginn unserer Geschäftstätigkeit hier in Österreich, von daher sind wir jetzt hochzufrieden, dass wir uns in den letzten 6 Jahren hier zeigen und entwickeln konnten und dass wir den Kunden nach dieser langen Zeit unser komplettes Produktportfolio zeigen können. Wir freuen uns natürlich auch jetzt die Kunden hier anzutreffen, die wir normalerweise nur fort besuchen können. Daher eine ideale Plattform und wir sind mit dem bisherigen Messeverlauf sehr zufrieden. Am ersten Tag sind wir einmal langsam reingekommen aber die Qualität am zweiten uns jetzt am dritten Tag hat uns vollkommen von der Messe überzeugt. Wir werden in Zukunft sicherlich wieder auf der Mawev vertreten sein, einfach um den österreichischen Markt für uns dazugewinnen zu können.“