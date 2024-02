Eigentlich hätte die „Mawev Show“, die heimische Leistungsschau der Baumaschinen-, Baufahrzeuge-, LKW-Branche schon im Jahr 2022 über die sprichwörtliche Bühne gehen sollen, die Corona-Pandemie sorgte aber letztendlich für eine Verschiebung der „Demonstrationsbaustelle“ aufs heurige Jahr. Nun steht die Fachmesse aber in den Startlöchern und trumpft in ihrer elften Auflage unter anderem mit einem neuen Standort auf – von 10. bis 13. April bezieht die Messe im VAZ St. Pölten ihr Quartier. Über 20.000 nationale und internationale Fachbesucher*innen werden erwartet, ihnen sollen die jüngsten Entwicklungen der Branche auf rund 225.000 Quadratmeter Freifläche sowie in drei Hallen präsentiert werden. Motto ist dabei „Demonstration statt reiner Präsentation“, die Baugeräte sollen in realistischen Einsätzen gezeigt und „auf Herz und Nieren getestet“ werden können, wie Otto Singer, Urgestein der Branche und seit kurzem Präsident des Maschinen und Werkzeughändler Verband, erklärt. Ein eigener Bereich soll zudem LKW in den Mittelpunkt rücken, Besucher*innen könnten auf einer gesonderten Teststrecke die Fahrzeuge unter realistischen Bedingungen testen.