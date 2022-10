Chancen nachhaltig nutzen

Am ersten Veranstaltungstag hielt traditionell der tschechische Verband für Industrie und Verkehr seinen Kongress in den Brünner Messehallen ab. Zum Verbandkongress hatten sich auch zahlreiche Politiker angekündigt, darunter auch der tschechische Premier Petr Fiala. Verbandspräsident Jaroslav Hanák sieht im Dialog mit politischen Vertretern die Chance, an die schwierige Lage zahlreicher Firmen und die enormen Herausforderungen rund um die Energiepreise zu erinnern und konstruktive Lösungen für ein nachhaltiges Wirtschaften zu finden. Schließlich gehe es darum zu agieren, statt zu reagieren – das wird nicht zuletzt in Anbetracht der drohenden Konjunkturkrise noch von zentraler Bedeutung sein. [yr]