Auf dem Karlsruher Messegelände werden vom 27. bis zum 29. April 2023 auf dem Fachmesse-Duo RecyclingAktiv und TiefbauLive (Ratl) rund 230 Ausstellende ihre Baumaschinen, Baugeräte und Recyclinganagen in praxisnahen Prozessabfolgen präsentieren. Den Kern der Fachmesse bildet die Themenkombination aus Tiefbau und Recycling. Es sind Unternehmen wie Zeppelin, Kinshofer, Sany, Kiesel und Doppelstadt vertreten, entweder direkt am Messestand oder auf einer der fünf Musterbaustellen und Aktionsflächen. Die dort gezeigten Live-Demos in thematischen Showkonzepten sollen dem Fachpublikum den direkten Produktvergleich ermöglichen und geben somit wichtige Impulse zur Effizienzsteigerung im eigenen Betrieb. Außerdem ist die Zerkleinerungs- und Sortiertechnik vertreten, die im realen Betrieb und im direkten Maschinenvergleich präsentiert wird. Neben langährigen Ausstellenden wie Jürgen Kölsch oder Komptech gibt es auch Neuzugänge wie Eggersmann, Untha oder Vermeer.