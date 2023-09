parts2clean, 26.–28.09.2023

Oberflächen- und Teilereinigung stehen im Fokus in Stuttgart. Als wichtiger Bestandteil von Fertigungsprozessen sichert die Bauteilreinigung Qualität und Funktion von immer komplexer werdenden Produkten. Die erforderliche technische Sauberkeit lässt sich jedoch nicht mit einem Reinigungsschritt am Ende der Produktion erzeugen. Es ist eine Aufgabe entlang der Prozesskette. Über die Faktoren, die dabei zu berücksichtigen sind, informieren die Aussteller ebenso wie über Lösungen für eine effiziente und nachhaltige Vor-, Zwischen- und Endreinigung. Zur Messe sind alle Segmente der industriellen Teile- und Oberflächenreinigung und alle relevanten Anbieter vertreten. Das Angebotsspektrum umfasst Anlagen, Systeme, Medien und Verfahrenstechniken sowie Behältnisse und Werkstückträger für fluidbasierte Prozesse und die energieeffiziente Trocknung ebenso wie Lösungen für die Wasseraufbereitung.

DeburringEXPO, 10.–12.10.2023

Die Leitmesse für Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen findet am Messegelände Karlsruhe statt. Häufig klein und unscheinbar geht von Graten doch ein beachtliches Schädigungspotenzial aus. Die Überbleibsel aus der Fertigung führen immer wieder von vermeidbaren Qualitätseinbußen bis hin zu Produktrückrufen. Hinzu kommen in vielen Industriebereichen höhere Anforderungen an die Gratfreiheit, Sauberkeit und das Oberflächenfinish von Bauteilen. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, präsentieren die Aussteller die zu den Aufgabenstellungen passenden Lösungen. Das in die Fachmesse integrierte, zweisprachige Fachforum sowie verschiedene Themenparks sorgen für einen zusätzlichen, wertvollen Wissenstransfer.

Beispiele, der durch Grate verursachten Schäden sind vielfältig und auf alle Fälle immer teuer sowie ein Imageproblem. Trotz dieser enormen Bedeutung für die Produktqualität, -funktion und -sicherheit ist das Entgraten ein häufig unterschätzter Prozessschritt in der Fertigung. Und das, obwohl in wachstumsorientierten Industriebereichen, beispielsweise bei Komponenten für den Metall- und Stahlbau, die Anforderungen an die Gratfreiheit, Sauberkeit und das Oberflächenfinish von Bauteilen weiter steigen.

Motek & Bondexpo, 10.–13.10.2023

Montieren und Kleben heißt das Motto, wenn in Stuttgart die beiden Messen stattfinden. Die drei Schwerpunkte in diesem Jahr sind „Vernetzte, smarte Produktionskomponenten“, „Montageassistenz-Systeme“ sowie „Lösungen für eine einfache Implementierbarkeit und Inbetriebnahme“. Dabei werden alle technologischen Neuerungen der vergangenen Jahre praxisbezogen abgebildet: die fortschreitende Digitalisierung und vernetzte Produktionskomponenten, zunehmend intelligente Montage- und Montageassistenz-Systeme sowie Plug-and-Play-Lösungen für die unmittelbare Implementierbarkeit und Inbetriebnahme von Systemen. „Software, Simulation und KI-unterstütze Abläufe durchdringen alle drei Themenschwerpunkte“, erläutert die Messe-Projektleitung. Zur Bondexpo werden rund 80 Aussteller erwartet, bei der Motek sind mehr als 800 Aussteller zugegen, die ihre Bereiche Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik, Materialfluss, Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling präsentieren.