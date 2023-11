EUROGUSS, 16.-18.01.2024

Der Messefrühling eröffnet die internationalöe Druckgussbranche auf dem Messegelände in Nürnberg. Die EUROGUSS präsentiert als führende Leitmesse zeigen die mit rund 600 Ausstellern ausgebuchten Hallen für Januar 2024. Vom Maschinenhersteller bis hin zum Druckgießer und deren Zulieferer versammeln sich alle wichtigen Akteure in Nürnberg, um über Entwicklungen in der Branche, Technologie, Wirtschaft und Politik und zu diskutieren und drängende Fragen zu beantworten.

Christopher Boss, Executive Director der Euroguss, gibt einen Einblick wie die Stimmung in der Branche ist:„Trotz der aktuellen Lage in der Druckgussbranche – Stichwort Transformation im Bereich des Antriebsstrangs oder weiterhin hohe Energiekosten – zeigt sich die Branche vielfältig, dynamisch und innovationsfreudig. Das große Thema Megacasting revolutioniert den Karosseriebau in der Automobilbranche und verschafft dem Druckguss Aufmerksamkeit auch außerhalb der traditionellen Bubble. Diese Chancen, aber auch dessen Herausforderungen müssen dringend besprochen werden. Nicht nur in geschlossenen Kreisen, sondern übergreifend und entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Leichtmetllgusses und vor allem auch mit den Kunden. Die Euroguss ist der ideale Treffpunkt dafür. Wer wird bei der Messe vertreten sein? Boss: „Klassisch bilden die Druckgießereien weiterhin die Basis unserer Aussteller. Dazu kommen deren Zulieferer entlang der gesamten Peripherie, wie Maschinenhersteller, Formenbauer, Legierungsanbieter, Gussteilbearbeiter oder Softwareanbieter. Es sind alle weltweit führenden Hersteller auf der Messe vertreten. Für die Fachmesse sind alle vier Messehallen komplett ausgebucht. Mehr als 60 Prozent der rund 600 Aussteller sind international und kommen aus 33 Ländern, allen voran aus Europa und insbesondere aus Italien, der Türkei, Spanien, Österreich und der Schweiz. Sie präsentieren ihre Technologien an ihren Messeeständen und ihre Expertise im SpeakersCorner, auf dem Druckgusstag, in verschiedenen Guided Tours oder auf den Gemeinschaftsflächen. Auch die Universitäten sind vertreten. Relevant für die Branche ist auch die Session mit dem ausgewiesenen Branchenexperten Matthias Fifka, Professor an der Friedrich-Alexander-Universität, sowie weiteren hochkarätigen Referenten zum Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy. Parallel zur Fachmesse findet der 23. Druckgusstag statt mit spannenden Vorträgen aus Industrie und Wissenschaft, sowie über neue Technologien, Prozess- und Werksstoffentwicklungen.

NORTEC, 23.-26.01.2024

Wer gegen Ende Januar in Hamburg weilt, kann die Nortec, Fachmesse für Produktion, besuchen. Florian Schmitz, Leiter Messen und Events bei der Messe Stuttgart berichtet: „Über 140 Aussteller zeigen ihre neuen Produkte, Lösungen und Dienstleistungen in der Halle A1 des Hamburger Messegeländes.“ Ausstellungsschwerpunkte sind Maschinen und Anlagen, Werkzeuge und Vorrichtungen, Steuerungen und Messtechnik. Zulieferer und Auftragsfertiger bieten ihre Leistungen ebenso an wie Spezialisten für die vor- und nachgelagerten Stationen der Wertschöpfungskette: Konstruktion, Berechnung und Simulation, Steuerung, IT, Logistik, Qualitätskontrolle und Service. Unter dem Motto Campus für den Mittelstand bietet die Nortec 2024 ein attraktives und vielfältiges Rahmenprogramm.“ Auf zwei Bühnen, dem so genannten Auditorium und der Speakers Corner werden täglich Vorträge, Workshops und Diskussionen rund um aktuelle Themen in der Produktionstechnik präsentiert, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automatisierung, Frauen in der Produktionstechnik.

R+T, 19.-23.02.2024

Wenn die Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz ihre Pforten in Stuttgart öffnet, dann präsentieren über 1.000 ausstellende Unternehmen ihre Produktneuheiten auf über 120.000 Quadratmetern Messefläche. Die internationale Beteiligung der R+T 2024 ist sehr hoch: Rund 80 Prozent der Unternehmen. darunter zahlreiche Branchengrößen, kommen aus insgesamt 45 Ländern. „Die Vorzeichen für eine erfolgreiche R+T stehen sehr gut. Wir freuen uns auf das große Wiedersehen im Februar mit der Branche und ihren vielfältigen Highlights“, sagt Sebastian Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. Was hier rund um Rollläden, Tore und Sonnenschutz präsentiert wird, definiert den Markt. Neben der Produktschau stehen bei der kommenden Messe zwei Themen im Mittelpunkt: „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz“. Das gilt für außen- und innenliegende Sonnenschutzsysteme ebenso wie für Outdoor-Living-Lösungen, Antriebe, Steuerungen sowie den Torbereich. „Zudem wurde in den letzten Jahren in allen Sparten viel dafür getan, dass die Produkte selbst so ressourcenschonend wie möglich produziert werden“, erläutert Melanie Brenner, Managerin Messe- und Eventleitung der Messe Stuttgart. Der Bereich Tore ist ein tragender Pfeiler der R+T und wird in zwei Messehalle seine Heimat finden. Zahlreiche namhafte Unternehmen werden die Besucher*innen mit zukunftsweisenden Rollladen, Toren und Sonnenschutz begeistern. Insbesondere nachhaltige Lösungen für den ressourcenschonenden Umgang mit Energie sind gefragt. „Aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf den Klimawandel und die gestiegenen Energiepreise spielt auch für die Torbranche das Thema Energieeinsparen eine entscheidende Rolle. Dementsprechend können sich die FachbesucherInnen schon jetzt auf vielfältige energieeffiziente Lösungen freuen“, ist seitens der Messeleitung zu hören.

EISENWARENMESSE 03.–06.03.2024

Bei der internationalen Eisenwarenmese in Köln werden die marktführenden Unternehmen der Branche aus 45 Ländern ihre Kompetenzen zeigen und auf einer Ausstellungsfläche von 165.000 Quadratmetern in sechs Messehallen ihre neuen Produkte und Technologien aus dem Hartwarensegment präsentieren. Darunter Elektrowerkzeuge, Drucklufttechnik, Schweissgeräte, Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Arbeitsschutz sowie Befestigungs- und Verbindungstechnik.