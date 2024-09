Miteinander, leben, feiern

Seit Jahrzehnten ist die Bregenzerwälder Handwerksausstellung alle fünf Jahre ein besonderer Treffpunkt für alle Interessierten an Handwerk und Architektur. Die erste Handwerksausstellung fand im August 1976 in Bezau statt. Heuer lädt die Handwerkwerksausstellung zum elften Mal und in neuer Dimension ein: Sie ist als Sonderschau zu Gast bei der Herbstmesse Dornbirn. Die Schau in Halle 7 ist von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (gh)