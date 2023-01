Nachhaltig kommunizieren – ohne Greenwashing

Nachhaltigkeit kommunizieren und Greenwashing vermeiden

Das Webinar "Kein Platz für Greenwashing – so kommunizieren Unternehmen der Baubranche Nachhaltigkeit erfolgreich" von der presigno Unternehmenskommunikation liefert Antworten auf genau diese Frage. Am Donnerstag, den 9. Februar 2023 um 15 Uhr erklärt Geschäftsführerin Isabell Reinecke in einer einstündigen Session, was zur gewinnbringenden Nachhaltigkeitskommunikation dazugehört, warum sie so wichtig ist und wie eine übertrieben positive Darstellung des eigenen Engagements vermieden wird.

Dazu gibt es praktische Tipps, Tricks und einen Leitfaden für die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie zum Thema. Beispiele aus der Praxis für die Praxis runden den Input des Webinars ab.

Interessierte können sich ab sofort kostenlos unter diesem Link anmelden.

(bt)