Neue Meister*innen in Glasbautechnik

Der Meisterkurs gilt als perfekte Vorbereitung auf die Meisterprüfung und findet jährlich in Kramsach statt. Heuer startete er am 1. Februar – unter neuer Leitung von Martin Hauser, der den langjährigen Kursleiter Walter Gutschlhofer ablöste. Bis 28. März lernten die angehenden Meister*innen aus ganz Österreich in intensiven Einheiten die wichtigsten praktischen und theoretischen Grundlagen.

Noch vor den Osterferien musste das Erlernte sitzen: Von 30. März bis 1. April standen die schriftlichen Prüfungen in Kalkulation, Statik, Bauphysik und Technologie des Glases sowie Montagetechnik und Messtechnik auf dem Programm. Auch eine Auto-CAD-Planung einer Ganzglasanlage musste erstellt werden.