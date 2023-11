Akribische Vorbereitungen

Für den Wettkampf hat er lange und hart gearbeitet. Mit den besten Mentoren und Trainern. Kommt er doch aus der Skills-Schmiede Glas Süd im steirischen Mureck. Jenem Betrieb, dessen Juniorchef Christoph Greiner den amtierenden Europameister in Glasbautechnik stellte. Er hatte bei den EuroSkills 2021 in Graz die Goldmedaille gewonnen und coachte seinen jungen Kollegen in der täglichen Arbeit. "Die Aufgaben in meinem Betrieb – vom Messen, über den Zuschnitt bis zur Montage – haben mich bestens auf die Konkurrenz vorbereitet", so der gelernte Glasbautechniker, der sich auch von Herausforderungen nicht aus dem Konzept bringen lässt: "Wenn es mal nicht so läuft, dann tüftle ich so lange, bis ich es wieder hinbekomme". Unter Anleitung des Nationaltrainers Johannes Fiechtl und seinem Team trainierte Philipp Pfeiler im Skills-Ausbildungszentrum HTL Kramsach auch außerhalb seiner Arbeit intensiv für den Wettkampf. Bestens vorbereitet ging er in Salzburg an den Start.