Hochkarätige Expert*innen werden am 25. April 2024 für Fachleute der Dach- und Fassaden-Branche, vor allem Dachdecker*innen, Spengler*innen, Bauwerksabdichter*innen, Glaser*innen und Sachverständige, aktuelle Informationen zum Thema Photovoltaik präsentieren.

Am Vormittag wird eine hochkarätige Expertenrunde, bestehend aus Professionisten, Technikern und Jurist*innen, von aktuellen Praxiserfahrungen und Problemlösungen rund um Photovoltaik berichten und wichtige Tipps für den Montage-Alltag geben. Neu am Dachtag ist die umfassende Möglichkeit für die Teilnehmer*innen, direkt mit den Vortragenden akute Problemstellungen zu diskutieren.

Der Nachmittag startet mit einem spannenden Vortrag zum Thema Energiemasterplan, über den der WKÖ-Energiesonderbeauftragte Siegfried Nagl referiert. Anschließend erhalten Industrie-Partner die Gelegenheit, ihre Varianten von PV am Dach zu präsentieren. Auch hier gibt es die Möglichkeit, direkt mit den Herstellern über die Modelle und den praktischen Einsatz zu sprechen.

Moderiert wird der zweite Österreichische Dachtag in bewährter Weise von Normenexperten Günther Braitner. Im Anschluss an die Vorträge wird der Dachtag am Veranstaltungsort ausklingen und weitere Möglichkeiten bieten, offene Fragen mit den Vortragenden in gemütlicher Atmosphäre zu besprechen.

Das detaillierte Programm und alle Infos findet man unter dachakademie.com bzw. unter office@dachakademie.com.

(bt)