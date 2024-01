Voraussetzungen für Photovoltaik

Vor der Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage sind unter anderem der Standort, die Beschaffenheit der zu bebauenden Fläche, wie etwa Hausdach oder Garagenstellplatz sowie der Zustand der bestehenden Elektroinstallationen zu prüfen. Da rund 80 Prozent der Störfälle bei den installierten Anlagen auf falsche Installation und Planung zurückzuführen sind, empfiehlt Photovoltaikexperte Becker jedenfalls, eine individuelle Beratung im Vorfeld durchzuführen, "ansonsten kann es dazu kommen, dass die gewünschten Energiegewinne nicht entstehen". Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist das Anlagendesign, wobei zwischen einem Volleinspeiser, bei dem die gesamte gewonnene Energie in das Stromnetz eingespeist wird, und einem Überschusseinspeiser, bei dem nur jene Energie, die nicht für den Eigenverbrauch benötigt wird, unterschieden wird.

Sobald eine Anlage gemeinsam genutzt werden soll, ist die Wahl des Betreibermodelles relevant. Laut Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz wird zwischen Gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen (GEA), Erneuerbaren-Energiegemeinschaften (EEG) und Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) unterschieden. Hierbei sind auch Messung und verbrauchsabhängige Abrechnung sowie die Wahl der Betriebsführung wichtige Überlegungen. In diesem Zusammenhang stellte Techem Geschäftsführer Matthias Göttfert das Leistungsportfolio von Techem vor, das eine genaue und faire Aufteilung zwischen den Nutzern sicherstellt und sich an Hausverwaltungen, Bauträger und Wohnungseigentümerschaften richtet. Zusätzlich gibt es in Kooperation mit dem neu gegründeten Tiroler Consulting Unternehmen Beletron ein umfassendes Beratungsangebot. Göttfert: "Mit dieser strategischen Partnerschaft rundet Techem sein Angebot ab, um seinem Anspruch als innovativer und vorausschauender Partner der Wohnungswirtschaft einmal mehr gerecht zu werden".