"Prefarenzen" 2025

Die Diskussion der Expert*innen widmete sich den ökologischen und sozialen Herausforderungen, denen sich Architektur heute stellen muss und die sie mit Funktionalität, Einfachheit und Mehrwert beantworten kann. Es sei immer öfter zu beobachten, dass die Ästhetik nicht das ausschlaggebende Element ist, sondern vor allem die Funktionalität, so die Stimmen der Architekt*innen. Dass weniger oft mehr ist, davon ist auch die spanische Architektin Patricia Ezcurra von wwa Architekten in München überzeugt: "Gute Architektur bietet ihre Lösungsansätze ganz unbewusst an. Die Objekte und ihre Architektur müssen nicht kompliziert sein, sie müssen unser Leben einfacher machen. Das Leben ist hektisch und schnelllebig genug, wir müssen Räume schaffen, die Ruhe und Konzentration ermöglichen."

Dem Mehrwert eines Gebäudes widmet sich auch Thomas Heil von dreiplus Architekten in Graz, dessen Projekte schon zweimal die Titelseiten des "Prefarenzen"-Buches schmückten – das erste Mal mit einer spektakulären Schutzhütte am Dachstein und das zweite Mal mit einem außergewöhnlichen Betriebsrestaurant inmitten eines Industriezentrums im Süden von Wien: "Ich denke, das Erfolgskonzept von allen, die ein Umfeld mitgestalten wollen, ist zu schauen, was es an diesem Ort gibt, was man ihm zurückgeben und welchen Mehrwert man damit schaffen kann."