PV-Kongress 2023 Kick Off für die Photovoltaik-Saison

Photovoltaik Von: Redaktion Dach Wand

Der PV-Kongress bildet im Frühling traditionell den Auftakt in die neue Photovoltaik-Saison. Am spannenden, aber bereits ausgebuchten PV-Kongress 2023 kann man am 29. März online teilnehmen.