Das abwechslungsreiche Programm des dreitägigen Events führte die Gäste zum Start am Freitag nach einem Empfang am Firmensitz in Obertrum vom Salzburger Land ins Berchtesgadener Land: Am frühen Nachmittag ging es nach Schönau am Königssee. Dort konnten sich die Gäste für einen gemütlichen Bummel über die Seestraße oder für eine Bootsfahrt zur Wallfahrtskirche in St. Bartholomä entscheiden, die auch an der berühmten Echowand am Königssee vorbei führte. Abends traf sich die Gruppe im Berchtesgadener Bräustüberl bei traditionellen bayrischen Spezialitäten wieder zusammen. Am zweiten Tag zeigte sich das Wetter regnerisch und eher kühl, weshalb die Reise in die Kelten- und Salinenstadt Hallein führte. Zunächst stand ein Besuch der Dürrnberger Salzwelten auf dem Programm, gefolgt von einem Besuch im bekannte Keltenmuseum und der abschließenden Einkehr beim traditionsreichen Halleiner Stadtfest. Die Abendveranstaltung fand im Hotel Heffterhof in Salzburg statt. Zum Ausklang am Sonntag traf man sich beim Frühschoppen, direkt am Firmengelände in Obertrum am See.(gh)