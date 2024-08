Die diesjährigen Impact Days in Kooperation mit der Salzburger Organisation „Netzwerk Alpines Bauen“ und dem SIR (Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen) stehen ganz im Zeichen der Bestandsentwicklung und Innovationen. "Eine Innovation ist die Serielle Sanierung", erklärt Susanne Formanek: "Wir kommen gerade aus Italien, wo die Firmen schon gut mit Wohnbauvereinigungen vernetzt sind. Es ist eine großartige Aufbruchstimmung - das wollen wir in Österreich auch schaffen!" „Wir wollen Geschwindigkeit in die Sanierung bringen und zeigen, dass auch die österreichischen Hersteller sich schon gut in Stellung gebracht haben.“, erklärt Ulla Unzeitig, Vorstand und Leitung Kommunikation Renowave.at: "In Österreich gibt es das Know-How und das Material - jetzt kommt es darauf an, dass sich die Wohnbauvereinigungen trauen, diese Technologie auch umzusetzen." Noch dazu kann damit auch das Thema Kreislauffähigkeit gelöst werden.