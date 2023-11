R+T 2024: Nachhaltigkeit im Fokus

Neues Leitthema zur R+T 2024

Was auf der R+T rund um Rollläden, Tore und Sonnenschutz präsentiert wird, definiert den Markt. Neben den Innovationen der Branche steht bei der kommenden Ausgabe der R+T noch ein weiteres Thema im Mittelpunkt: "Nachhaltigkeit ist eines der Hauptthemen unserer Zeit – und das Leitthema der R+T", erklärt Sebastian Schmid. "Wir haben das Ohr eng am Markt und stehen stets in engem Austausch mit unseren AusstellerInnen. Die intensiven Gespräche in den vergangenen Monaten haben gezeigt, welche Bedeutung die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im täglichen Arbeitsalltag haben und wie hoch die Nachfrage bei EndverbraucherInnen nach solchen Produkten ist."

Unter dem Motto "Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. TogetheR+T." erwarten Besucher*innen verschiedene Highlights. "Unsere Fachbesucher*innen können eine Vielzahl innovativer Lösungen live erleben, mit denen sie den hohen Ansprüchen der Endverbraucher*innen rundum gerecht werden. Die Produkte unserer Aussteller sind zudem per se nachhaltig, da sie aufgrund ihrer hohen Qualität ausnahmslos langlebig sind und gleichzeitig in der Regel dabei helfen, Energie zu sparen. Das gilt für außenliegende- und innenliegende Sonnenschutzsysteme ebenso wie für Outdoor-Living-Lösungen, Antriebe, Steuerungen sowie den Torbereich. Zudem wurde in den letzten Jahren in allen Sparten viel dafür getan, dass die Produkte selbst so ressourcenschonend wie möglich produziert", erläutert Melanie Brenner, Managerin Messe- und Eventleitung der Messe Stuttgart.