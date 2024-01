Architektenprogramm

Die R+T 2024 bietet Architekt*innen wieder ein breites Angebot an Wissensvermittlung und Produktneuheiten. Vor allem am Donnerstag, 22. Februar 2024, gibt es für Architekt*innen und Planer*innen vielseitige Vorträge und Workshops. Highlight ist die Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Gebäudehüllen: Integral. Vorausschauend. Dauerhaft.", die in Kooperation mit der Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW) durchgeführt wird. Vertreter von Behnisch Architekten und der Werner Sobek AG widmen sich am Vormittag unter dem Aspekt der Klimaresilienz dem Projekt Edge Elbside Hamburg. Am Nachmittag setzen die RednerInnen der AMP Ingenieurgesellschaft und OS A Ochs Schmidhuber Architekten mit dem Projekt Incubator den Fokus auf den Gebäudebestand. Die Sessions sind vorab einzeln über die R+T Website buchbar. Die Eventreihe findet am Donnerstag, 22. Februar 2024, von 11.00 bis 15.45 Uhr im Raum C4 im ICS statt.