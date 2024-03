Salzburger Küchentischler mit Herz

Karitativer Beitrag

Die Ausstellungsinitiative war für die Tischlerkooperation auch ein Anlass, um einen karitativen Beitrag für Menschen in schwierigen Lebenslagen zu sammeln. Mit der Teilnahme an einer Versteigerung und einem Gewinnspiel konnten die Besucher*innen der Ausstellung zum einen schöne Holz-Preise gewinnen bzw. ersteigern und zum anderen für einen guten Zweck spenden. Der gesamte Reinerlös der Spendenaktion von insgesamt 5.405 Euro geht an die zweijährige Giulia aus Eugendorf. Derzeit ist es für sie nicht möglich, am normalen Leben, wie wir es kennen, teilzunehmen. Sie leidet unter sehr vielen Allergien und bereits Berührungen von Gegenständen, z.B. mit unsichtbaren Essensrückständen, können einen anaphylaktischen Schock auslösen. Der Erlös der Aktion soll eine Unterstützung für die hohen Therapiekosten einer Desensibilisierung leisten.