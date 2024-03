Seminarreihe Kompakt informiert über Bad, Wasser und Hygiene

Seminar Von: Redaktion Gebäudeinstallation

Badlösungen, Trinkwasseraufbereitungen und neue Hygienestandards stehen im Mittelpunkt einer Seminarreihe, die sich am 24.04., 25.4., 6.11 sowie am 7.11.2024 in Oberösterreich, Tirol und Niederösterreich an Planer*innen, Architekt*innenen und Handwerker*innen richtet.