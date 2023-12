Dach- und Glashandwerk Sicherheitslehrgänge in ganz Österreich

Winterzeit ist die Zeit für Fortbildungen in der Dach- und Glasbranche. Anfang 2024 werden in ganz Österreich wieder Lehrgänge für Dachdecker*innen, Spengler*innen, Holzbauer*innen und Glaser*innen in den Trainingszentren der Hoehenwerkstatt angeboten.