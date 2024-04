Sieben neue Glasermeister

Der intensive Kurs

Meister*innen fallen nicht vom Himmel. Sie müssen sich den Titel hart erarbeiten. Auch dieses Jahr stellten sich elf Glasbautechniker*innen dieser Herausforderung und starteten am 17. Jänner mit dem Vorbereitungskurs in der HTL Kramsach Glas und Chemie in Tirol. Bis April lernten sie dabei viel Wissenswertes in Theorie und Praxis. Unter anderem in Vorträgen von externen Unternehmen, wie etwa von Glas Fritsche zum Thema Photovoltaik und Fassade, von Vetrotech zum Thema Brandschutz und angriffshemmende Verglasungen, vom Team von Pilkington Austria zum Thema Isoliergläser oder beim UV-Klebeseminar von CRL. Und weil die angehenden Meister*innen live erleben sollten, wie Glas hergestellt wird, war auch eine Exkursion nach Deutschland Kursinhalt. Dankenswerterweise organisiert von Hannes Spiß von Isolar, wurden dabei das Labor für Stahl und Leitmetallbau Kissing, Sedak in Gersthofen, Arcon in Feuchtwangen, Euroglas in Osterwedding, der Reichstag in Berlin und die Neue Nationalgalerie Berlin besucht.