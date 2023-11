Die Veranstaltungen in den Solarlux Showrooms in Wien Ottakring sollen deutlich machen, dass die Anforderungen an Schallschutz, Sonnenschutz und Energieeffizienz auch in großformatigen Glasfassaden erfüllt werden können.

Bereits am 2.11. wurde unter dem Titel "Maximale Transparenz: Gestaltung, Technik, Sicherheit" diskutiert. Der Termin am 16.11. zum Thema "Schnittstelle Balkon: Lösungen für Sanierung und Neubau" ist bereits ausgebucht.

Tickets gibt es noch für den Termin am 23.11. zum Thema "Sonnenschutz, Raumakustik und Schallschutz". Dabei wird gezeigt, dass großformatige Transparenz der Fassade und die Anforderungen an Schallschutz sowie Sonnenschutz keinen Zielkonflikt darstellen, da es etablierte Maßnahmen gibt.

Gesunde Arbeits- und Wohnumgebungen brauchen sowohl Tageslicht und Frischluft als auch schützende Maßnahmen vor äußeren Einflüssen. Besonders im Zuge der zunehmenden Nachverdichtung in Städten werden z.B. kleinere Wohneinheiten realisiert, die das eingeschränkte Tageslicht nutzen wollen, sich aber gegen Verkehrslärm abschirmen müssen. Auch im Inneren gilt es, die Schallverstärkung durch Glasflächen abzudämpfen.

Großflächige Fassadenöffnungen bringen zudem einen wichtigen energetischen Beitrag mit sich, indem sie das einfallende Sonnenlicht passiv nutzen. Während diese Fähigkeit fast das ganze Jahr hindurch gewünscht und profitabel ist, gilt es sie bei großer Hitze durch gezielten Sonnenschutz zu drosseln.

Für diese Ambivalenz großflächiger Verglasung gibt es etablierte Maßnahmen für einen effizienten Schall- und Sonnenschutz. Durch eine ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden, Umwelt und Energie lassen sich die verschiedenen Mehrwerte und Zielsetzungen gleichermaßen nutzen. Die Partner Warema, Creation Baumann und Solarlux präsentieren ihre Lösungsansätze und erfolgreiche Anwendungsbeispiele aus der Praxis.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich hier.