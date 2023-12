Ali Reis ist Spenglermeister und für ihn gibt es nicht Schöneres als saubere Fassadenabschlüsse. "Ein Blech, das farblich zur Fassade passt und einen guten Abschluss bildet, sieht edel aus", sagt der Hamburger. Um Profilzuschnitte auf der Baustelle zu vereinfachen, hat Ali Reis mit seiner Firma Maxe Bedachungen ein spezielles Profil aus Aluminium entwickelt. "Die Eckschienen mit Schnittkanten-Überdeckung gibt es bislang in Kunststoff, aber sie sind nicht UV-beständig", sagt Reis. Die Aluprofile hingegen haben eine 40-jährige Farbgarantie und werden standardmäßig in Anthrazit, Schwarz und Rot geliefert. "Andere Farben sind möglich, die Standardfarben sind natürlich günstiger", sagt Reis, der auf Aluminium-Profiltafeln des Herstellers Prefa zurückgreift. Die Profile sind 2,50 Meter lang, passen also in jeden Transporter. Vier Meter Länge sind zukünftig auch angedacht. Werden andere Längen benötigt, können die Profile einfach regensicher übereinander gestülpt und so verlängert werden. Um die Profile in Serie herzustellen, hat der Spenglermeister eine eigene Maschine entwickelt.