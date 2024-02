Suntastic sorgt für grünen Strom

Herausforderung Arbeitsmarkt

Auch die Solarbranche spürt den Mangel an Arbeitskräften. Thomas Lutzky, Geschäftsführer des deutschen Elektronik-Konzerns Phoenix Contact, sieht die Herausforderungen in der Reduktion der Arbeitszeit auf vier Tage, im demographischen Wandel, der derzeit in unserer Gesellschwaft stattfindet, sowie in einer „generellen Verunsicherung durch Kriege und der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Europa.“ Entgegensteuern könne man, in dem man sich mit Visionen und als attraktiver Arbeitgeber positioniert. //