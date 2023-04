Das 18. Symposium für Glas-Sachverständige findet von 14. bis 16. September in Bad Kleinkirchheim in Kärnten statt. Auf dem Programm stehen Vorträge von internationalen Experten. Darunter am ersten Tag Daniel Merth mit "Digitales Messen und Visualisieren", Martin Laggner zum "Zeitwert von Verglasungen bei Schadenersatz", Richter Manfred Pick zum Thema Schadenersatz, Andreas Kleewein "Vogelschutz vs. Verglasungen", Heinz Pfefferkorn zum Vergleich von Glasanwendungen in A/D/CH/I, Manfred Beham und Ekkehard Wagner zu Glasbruchanalyse und Fraktografie oder Manfred Schneider zu Schiebetürsystemen in Dusche und Interieur.

Am zweiten Tag erläutert Bernhard Feigl Konstruktionsgrundlagen von Ganzglasgeländern, Marco Martinz informiert zu Glasbrüchen aufgrund von unsachgemäßer Lagerung, Thomas Bauer zu "Sanieren im Bestand – Versicherung vs. Stand der Technik" und Christian Hölzl erörtert konstruktive PV-Anwendungen im Glasbau.

Ein buntes Rahmenprogramm bietet viel Gelegenheit zum Networken.

(bt)