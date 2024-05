Tag der offenen Tür am HTK

Für das kommende Schuljahr sind noch wenige Ausbildungsplätze an der HTL und der Fachschule vorhanden. Aufnahmevoraussetzungen sind das Interesse am Werkstoff Holz und ein positiver Abschluss der achten Schulstufe. Neben den Kernkompetenzen Holz/Technik, Wirtschaft und Sprachen (Englisch, Italienisch, Russisch) wird in Kuchl auch eine breite Palette an Möglichkeiten für persönliche Entfaltung und fachliche Vertiefung geboten.