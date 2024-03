Tirols Landesinnungsmeister Thomas Senn freute sich über das rege Interesse der Branche, sich weiterzubilden. "Man nehme fünf Stunden, hochkarätige Referenten und Aussteller, eine Portion Geselligkeit und ein einmaliges Ambiente", fasste er das Erfolgsrezept für den Tag der Tiroler Dachdecker, Glaser und Spengler zusammen. Der erste Vortragende der diesjährigen Veranstaltung Werner Linhart thematisierte den Photovoltaikanlagen-Boom und gab einen Ausblick auf kommende Normen und Schneeschutz. In gewohnt unterhaltsamer Doppelconference mit Richter Manfred Pick beleuchtete der Sachverständige außerdem die aktuelle Problematik bei diffusionsoffenen Unterdeckbahnen im Unterdach.

Relevante Schadensfälle behandelte der Gerichtssachverständige Martin Waldhart, während Meteorologe Michael Winkler über die neue Schneelastnorm und deren Auswirkungen auf die Praxis aufklärte. Abschließend informierten die Lehrlingswarte über die aktuellen Herausforderungen in der Lehrlingsausbildung und stimmten die Anwesenden auf den Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker, Glaser und Spengler ein, der im Herbst in Innsbruck stattfindet wird.

(bt)