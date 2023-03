Tag der Tiroler Dachdecker, Glaser und Spengler

Das hochkarätige Programm bot eine Mischung aus Fachvorträgen, Ausstellergesprächen und geselligem Beisammensein. Für eine kurzweilige Moderation sorgte Zauberer und Bauchredner Markus Gimbel. Der Sachverständige Michael Marte referierte über Veränderungen in der Normenwelt, Michael Fiedler gab ein Update zu unverzichtbaren Absturzsicherungen. Von zahlreichen Neuerungen in der Spenglerbranche berichtete Günther Braitner. Und Johanna Stecher vom Lehrlingsförderservice der Tiroler Wirtschaftskammer gab einen kurzen Ein- und Ausblick in die Zukunft der Fachkräfteausbildung. "Der Tag der Dachdecker, Glaser und Spengler war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich persönlich zu treffen und sich gemeinsam auszutauschen", freut sich Landesinnungsmeister und Spengler-Berufsgruppensprecher Thomas Senn.