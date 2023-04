Mehr Social-Media

"Um mehr Jugendliche für unseren schönen Beruf zu begeistern, ist die Innung seit einem Jahr verstärkt auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und YouTube präsent, was recht erfolgreich läuft", sagte Innungsmeister Nenning. Damit soll das Image weiter gestärkt und gleichzeitig eine Anlaufstelle für Lehrlinge, Fachkräfte und Betriebe geschaffen werden. Erfreulich ist das Ergebnis des vorjährigen Bundeslehrlingswettbewerbs "in der Heimat": André Fleisch, tätig bei Juen Markus Handwerk & Design, krönte sich zum Bundessieger im dritten Lehrjahr. Im vierten Lehrjahr Tischlereitechnik/Produktion erreichte Peter Eberle von Schmidinger Möbelbau die Bronzemedaille. Ebenfalls den dritten Platz belegte Vorarlberg in der Bundesländerwertung. Die hohe Handwerkkunst und Kreativität der jungen Tischler*innen wurde auch heuer wieder in gedruckter Form im liebevoll gestalteten Gesellenbuch 2022 veröffentlicht. Lehrreich waren zwei interessante Reisen: Die durch die Landesinnung unterstützte Exkursion zur Expo nach Dubai mit 25 Lehrlingen der Landesberufsschule (LBS) Dornbirn 1 sowie nach Mailand, wo 70 Tischler*innen bei der Messe „EuroCucina“ neue Küchentrends kennenlernten. Bevor die Tagung abends kulinarisch und musikalisch ausklang, wurden die Sieger des Designwettbewerbes gekürt. Sechs gleichplatzierte Teilnehmer*innen durften sich über eine Auszeichnung freuen.