Tiroler Mittelschulen im "Holzfieber"

Bereits zum vierten Mal lud proHolz Tirol Anfang April in die Höhere Technische Bundeslehranstalt in Imst zum "Genialen Holztag" ein mit dem Ziel, Jugendliche bereits früh für den Rohstoff Holz und damit in Zusammenhang stehende Berufe zu begeistern. Rund 220 Schülerinnen und Schüler der umliegenden Mittelschulen kamen dort Mitte April zusammen. Dabei wurden an 20 verschiedenen Stationen zu Themen wie Planung, Holzbearbeitung und Forstwirtschaft gewerkelt. Im Wettkampfmodus zeigten die Schüler*innen ihr Können und handwerkliches Geschick. Am Ende des Tages gab es auch Preise zu gewinnen. Hier ging der 1. Platz an die Klassen 3b und 3c der Mittelschule Prutz-Rietz.