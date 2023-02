Webuild Energiesparmesse Top-Treffpunkt der heimischen SHK-Branche

Fachmesse Von: Redaktion Gebäudeinstallation

Zurzeit gibt es – vor allem was die Sanierung betrifft – viele offene Fragen. Das Interesse an entsprechenden Antworten ist also groß. Ideale Voraussetzungen für die Webuild Energiesparmesse, dass vom 1. bis 5. März ganz viele Besucher*innen nach Wels kommen, um sich vor Ort zu informieren.