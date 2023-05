Alle Facetten des Glashandwerks

"Den Teilnehmer*innen war die Spannung und Nervosität teilweise schon anzumerken. Hie und da kamen einige an ihre Grenzen", erzählt Cheftrainer Jo Fiechtl. Trotzdem gab jeder unter realen Wettkampfbedingungen sein Bestes. Es wurde geplant, geschnitten, geschliffen, gebohrt, verklebt und poliert. Und natürlich wurde auch wieder das Skills-Logo in Bleiverglasung dargestellt. Das Ergebnis war eine Glasvitrine, bei der so viele Ver- und Bearbeitungstechniken aus dem Glashandwerk wie möglich ausgeführt werden.

Das Trainerteam unter der Führung von Jo Fiechtl von der TFBS für Glastechnik und Salzburgs Landesinnungsmeister Manfred Göllner bestand aus Walter Krausmann (Glas Krausmann), Leonhard Wieland (Glaswerkstätte Wieland), Frank Kleeberg (fk glastechnik SV-Büro) sowie Dietmar Hafner und Markus Hof von Hauptsponsor CRL. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an alle Sponsoren, die dem Skills-Team auch mit Fachwissen und Fachpersonal aktiv zur Verfügung stehen.

Wir wünschen den Teilnehmer*innen der österreichischen Staatsmeisterschaften in Glasbautechnik 2023 viel Erfolg:

Leoni Göllner, Glas Jandl, Salzburg

Daniel Grißmann, MSGO, Kärnten

Leonie Hager, Glas Jandl, Salzburg

Rok Horvart, Glas Müller, Voralberg

Tobias Manzenreiter, HTL Kramsach, Oberösterreich

Marcel Resch, Hütinger Glas, Steiermark

Marina Schuler, Glasbau Witra, Tirol

Katharina Thier, Glaserei Weitzer, Steiermark

(bt)