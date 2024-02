Thomas Pirkner war zufrieden. „Die Stimmung ist sehr gut, trotz der kolportierten Baukrise“, meinte der Geschäftsführer der Vereinigung der Vöbu – Vereinigung Österreichischer Bohr-, Brunnenbau- und Spezialtiefbauunternehmungen. „Das spricht für unser Geotechnikfamilienfest, wo jeder jeden kennt und man sich hervorragend austauschen kann.“ Die Freude des Vöbu-Geschäftsführers galt der Vöbu Fair und der Österreichischer Geotechniktagung, die gemeinsam am 1. Und 2. Februar 2024 in Wien stattfanden.

Neben der guten Stimmung auf dem Doppel-Event sorgte auch der große Zuspruch für zufriedene Gesichter: Mit 76 Ausstellern und 1.600 Besucherinnen und Besucher erzielte die Veranstaltung jeweils ein Rekordergebnis. Ein positives Fazit zog daher auch Vöbu-Präsident Andreas Körbler, im Hauptberuf Geschäftsführer von Keller Grundbau: „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, weil die gesamte Branche wieder einmal zusammenkommen ist.“

Die gute Stimmung spiegelt sich in den Statements der Aussteller zum laufenden Geschäftsjahr wider. Kurz gesagt: Die Lage in der Branche ist besser, als man bei Lektüre der Medien vermuten könnte. „Wir profitieren davon, dass wir so breit aufgestellt sind“, so Keller-Grundbau-Chef Körbler. "2024 entwickelt sich für uns bedeutend besser als 2023", meint Alexander Rausch, Geschäftsführer von Bauer Spezialtiefbau. "Das ist sicher auch eine Frucht des Jahres 2023. Die Entscheidungen, die 2023 so schwer gemacht haben, weil sie nicht gefallen sind, werden nun von unseren Auftraggebern getroffen.“ Stefan Grubinger, Geschäftsführer von RecordIT erlebt 2024 „als ein sehr spannendes Jahr, das sich zunehmend in eine positive Richtung entwickelt“.